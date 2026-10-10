Olay, 6 Ekim'de saat 02.45 sıralarında Etimesgut ilçesi Şeker Mahallesi 1407. Cadde'de meydana geldi. Kapalı olduğu gece saatlerinde özel bir anaokuluna silahla ateş açıldı. Sabah okula gelen personel, kapıya 4 mermi isabet ettiğini fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, inceleme sırasında 2 adet 9x19 milimetre çapında boş kovan buldu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ŞÜPHELİLERİ ELE VERDİ

Olayın aydınlatılması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olay öncesi ve sonrasına ait kamera görüntüleri ile araç hareketleri ve güzergahlarını inceledi. Saha çalışmaları sonucunda saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimlikleri, olayda kullanılan araç ve silahla bağlantıları tespit edildi.

SİLAH BİR EVİN ÇATISINDA BULUNDU

Yapılan çalışmalar kapsamında silahla ateş eden B.T., olay sırasında aracı kullanan H.D., araçta bulunan M.A.K. ile azmettirici oldukları değerlendirilen G.Ç. ve S.M. yakalandı. Operasyon sırasında olayda kullanılan silah, bir evin çatısında ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.