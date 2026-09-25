Etiyopya'da Tigray bölgesindeki çatışmalar yeniden tırmandı. Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) bağlantılı güçlerin çatışmaları komşu Afar ve Amhara bölgelerine taşıdığı bildirildi.
TPLF yöneticilerinden Amanuel Assefa, hareketin hükümetle yeniden "açık savaş" durumunda olduğunu söyledi.
TPLF ÜÇ HAVALİMANINI KONTROLÜNE ALDI
Tigray güçlerinin Mekelle, Aksum ve Şire'deki havalimanlarının kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Gelişmenin ardından Ethiopian Airlines, bölgeye yönelik uçuşlarını askıya aldı.
Tigray'da ayrıca Ethio Telecom'a ait internet ve telefon hizmetlerinde kesinti yaşandı.