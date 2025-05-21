İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İBB'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 'suç örgütü yöneticisi olmak' suçundan tutuklanan Ertan Yıldız'ın hakkında ev hapsi kararı verildi.
"BASKI YAPILDI" İDDİASINA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Yıldız'ın, etkin pişmanlık kapsamında ifade vermesinin ardından "vekaleti olmayan avukatlar tarafından cezaevinde baskı altına alınmaya çalışıldığı" iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
CHP Kadıköy İlçe Başkan Yardımcısı Okan Karamanlı, Ertan Yıldız'ın, CHP'den ihraç edilmesi talebiyle disiplin kuruluna sevki için dilekçe vermişti.