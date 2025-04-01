CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ile başlayan ve tutuklanması ile zirveye çıkan süreçte herhangi bir paylaşım yapmaması nedeniyle takipçilerinin tepkisini çeken sosyal medya fenomeni Gökhan Ünver gündemde olmaya devam ediyor.
Katılacağı etkinliklerin iptal edildiği haberlerinin basına yansıması ile alevlenen gündemde dikkat çekici bir açıklama geldi.
SİNCAN BELEDİYESİ DESTEK VERDİ
Tepkiler sebebiyle X hesabını kapatmak durumunda kalan fenomen Gökhan Ünver'e destek AKP'li Sincan Belediyesi'nden geldi.
Sincan Belediye Başkan Murat Ercan sosyal medya platformu X üzerinen konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Ercan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bizim kapımız sistematik biçimde uygulanan linç girişimine karşın komedyen Gökhan Ünver’e sonuna kadar açık. Tüm Ankaralılar kapalı gişe izlemeye hazırız."