İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi öğrencisi Emre Kaya, devrettiği X hesabından yapılan “Cumhurbaşkanına hakaret” içerikli paylaşımlar nedeniyle yaklaşık 3 aydır tutuklu. Asıl paylaşımları yapan kişinin İtalya’da yaşayan O.A olmasına ve bu kişinin gönderdiği itiraf videosu ve yazılı beyana rağmen Emre’nin tutukluluğu sürüyor.

İLK DURUŞMA BUGÜN

İlk duruşma bugün Gaziosmanpaşa 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Emre’nin avukatı Adem Kaya hukuki sürece ilişkin, “Müvekkilimin bu paylaşımlarla hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Bunu ortaya koymak amacıyla soruşturma dosyasına sunmuş olduğumuz hiçbir yazılı ve görsel delilimiz dikkate alınmamış ve tutukluluğa ilişkin yapmış olduğumuz bütün itirazlarımız da reddedilmiştir” dedi.