Kırmızı et ve yumurtaya alternatif olarak tüketimi hızla artan istiridye mantarının, hayvansal gıdalardan onlarca kat daha yüksek oranda protein barındırdığı belirlendi. Kolay yetiştirilme özelliği ve zengin besin değerleriyle dikkat çeken bu gıda, sağladığı doyuruculuk ve lezzet sayesinde sofralardaki etin yerini almaya başladı.

ETTEN VE YUMURTADAN DAHA MI FAYDALI?

İçerdiği besin değerleriyle öne çıkan istiridye mantarı, etten 10 kat, en güçlü protein kaynaklarından bilinen yumurtadan ise 25 kat daha fazla protein barındırıyor. Vegan ve vejetaryen beslenme düzenlerinin temelini oluşturan bu ürün; B ve C vitaminleri, demir ve potasyum açısından doğadaki en zengin kaynaklar arasında bulunuyor.

Tüketicilerin gıda tercihlerinde belirleyici olan lezzet kriteri, bu üründe et dokusuna benzerliğiyle doğrudan karşılanıyor. Kendine has hafif yapısı ve tatlı dokusu sayesinde bu mantar türü, özellikle ızgara ve sote yöntemleriyle hazırlanarak kırmızı ete lezzet açısından da ciddi bir rakip oluyor.

EV ORTAMINDA YETİŞTİRMEK MÜMKÜN MÜ?

Besin değeri yüksek diğer bitkisel alternatiflerin aksine, bu mantar türünün üretim süreci zorlu çevre şartları gerektirmiyor. Çeşitli iklim ve ortam koşullarına hızla uyum sağlayabilen yapısı, ürünün hem ticari seralarda hem de ev ortamında düşük maliyetlerle kolaylıkla yetiştirilmesine imkan tanıyor.