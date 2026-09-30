1- Başarı sorunların üzerini örttü

Montella döneminde Euro 2024’te gelen çeyrek final, büyük bir beklenti yarattı. Dünya Kupası’nda 24 yıllık hasret sona erdi. Ancak kadro tercihleri, santrfor kullanımı ve maç içi hamleler o dönemde de tartışılıyordu. Sonuçlar geldikçe bu eleştiriler ikinci planda kaldı.

2- Dünya Kupası’nda balon patladı

Dünya Kupası büyük bir hayal kırıklığına dönüştü. Türkiye önce Avustralya’ya 2-0, ardından Paraguay’a 1-0 yenildi ve henüz ikinci maçın ardından üst tur umutları söndü. Son maçta ABD karşısında alınan 3-2’lik galibiyet yetmedi; son sırada kalarak turnuvaya veda ettik.

3- Problemlere çözüm bulunamadı

Dünya Kupası’ndaki başarısızlığa rağmen Montella ile devam edildi ancak oyun problemleri değişmedi. Barış Alper’in 9 numarada kullanılması, kendi takımında oynamayan ve formsuz isimlere şans vermesi, forma adaletini sağlayamaması ve yanlış 11’ler çıkarması gibi problemler sürdü.

4- Yeni başlangıç da kâbusa döndü

Dünya Kupası sonrasında Uluslar A Ligi yeni bir başlangıç fırsatıydı ancak tablo değişmedi. Fransa’ya 1-0 kaybeden Türkiye, İtalya karşısında daha 27. dakikada 3-0 geriye düştü ve sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. İlk iki maç sonunda puansız kalan Ay-Yıldızlılar grubun son sırasına demir attı.

5- İstifa etmeyi aklından bile geçirmiyor!

Önceleri eleştirilen oyun, alınan sonuçlarla tolere edilebiliyordu. Şimdi ise hem oyun hem tabela Montella’nın aleyhine döndü. Türkiye son 5 resmi maçta yalnızca ABD’yi yenebildi. 4 yenilgi alan milliler, 4 gol atarken kalesinde 10 gol gördü. Montella ise dalga geçercesine “İstifayı düşünmüyorum” ifadesini kullandı.