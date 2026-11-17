Sergen Yalçın yönetimindeki A Milli Takım, EURO 2028 Elemeleri kura çekimine 2. torbadan katılacak. UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarının ardından torba dağılımı büyük ölçüde şekillenirken bazı takımların yeri henüz kesinleşmedi.

Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında ilk torbadan İspanya, Fransa, Portekiz, İngiltere, Almanya ve İtalya da bulunuyor.

KURA 6 ARALIK'TA BELFAST'TA

Haberde aktarılan UEFA açıklamasına göre kura çekimi, 6 Aralık 2026 Pazar günü Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta yapılacak. Yerel saatle 17.00'de, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak kurada millilerin eleme grubundaki rakipleri belirlenecek.

Grup aşaması Mart 2027'de başlayıp Kasım 2027'de sona erecek. Grup birincileri doğrudan EURO 2028'e katılacak. İkinci sırayı alan takımların bir kısmı doğrudan katılım hakkı kazanacak, diğerleri ise play-off oynayacak.

MUHTEMEL TORBA DAĞILIMI

1. torba: İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, Almanya, Danimarka, Belçika, Yunanistan, Norveç, Hırvatistan.

2. torba: Galler, Sırbistan, Türkiye, İsviçre, İsveç, Avusturya, Macaristan, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda, Çekya, Slovenya, Kosova. Çekya, Slovenya ve Kosova'nın bu torbadaki yeri henüz kesinleşmedi.

3. torba: İsrail, Gürcistan, Romanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Slovakya, Polonya, Ukrayna, İskoçya, Kuzey İrlanda, Arnavutluk, İzlanda. İskoçya, Kuzey İrlanda, Arnavutluk ve İzlanda bu torbadaki yerini henüz garantilemedi.

4. torba: Güney Kıbrıs, Faroe Adaları, Finlandiya, Moldova, Ermenistan, Bulgaristan, Lüksemburg, Kazakistan, Letonya, San Marino, Belarus, Estonya. Belarus ve Estonya'nın bu torbada yer alacağı henüz kesinleşmedi.

5. torba: Malta, Azerbaycan, Litvanya, Andorra, Cebelitarık, Lihtenştayn.