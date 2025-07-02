ING stratejisti Francesco Pesole, Euro'nun gelecek döneme ilişkisini paylaştı.

Pesole, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek tarım dışı istihdam verilerinin beklentileri karşılayamaması durumunda Euro/dolar paritesinin psikolojik ve teknik açıdan kritik bir seviye olan 1,20 dolara doğru bir yükseliş ivmesi yakalayabileceğini ifade etti.

Pesole, Euro'nun dolar karşısındaki değerinin ana belirleyicisinin büyük ölçüde doların kendi performansı olduğuna dikkat çekti. Zayıf bir ABD istihdam raporu, dolar üzerinde baskı oluşturarak Euro'nun güçlenmesine neden olabilir.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) kanadında ise güçlü bir Euro'nun yaratabileceği potansiyel etkiler yakından takip ediliyor. ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Bloomberg'e verdiği bir mülakatta, Euro'nun mevcut kur seviyesinin endişe verici olmadığını fakat paritenin 1.20 dolar eşiğini aşmasının durumu daha karmaşık hale getirebileceğini belirtti.

Daha önce de ECB üyeleri Gediminas Simkus ve Martins Kazaks gibi isimler güçlü bir Euro'nun ekonomik görünüm üzerindeki risklerinin altını çizmişlerdi.

Pesole, bu yüzden, Euro'nun 1.20 dolar seviyesine doğru ilerlemesinin ECB politika yapıcılarından daha görünür bir tepki gelip gelmeyeceğini görmek açısından izlenmesi gereken önemli bir eşik olduğunu dile getirdi.

Euro, salı günü yaklaşık 4 yılın en yüksek seviyesi olan 1.1829 doları görmesinin ardından, yüzde 0.3'lük bir düşüşle 1.1767 dolar civarında hareketleniyor.