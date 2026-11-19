Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) ekim ayı nihai enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi'nde eylülde yüzde 3,8 olan yıllık enflasyon, ekimde yüzde 4'e yükseldi. Tüketici fiyatları ekimde bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Geçen yılın ekim ayında Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon yüzde 2,1 seviyesindeydi. Euro Bölgesi'nde enerji, gıda, alkol ve tütün ürünleri hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, ekimde yıllık bazda yüzde 2,6, aylık bazda yüzde 0,3 oldu.

Ekimde Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyona en yüksek katkıyı 1,89 puanla enerji fiyatları yaptı. Enerjiyi 1,55 puanla hizmetler, 0,30 puanla enerji dışı sanayi ürünleri ve 0,29 puanla gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.

Böylece Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, enerji maliyetlerindeki yükselişin etkisiyle ekimde yüzde 4'e çıkarak Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydetti. Bölgede çekirdek TÜFE'deki artış da yüzde 2,6 ile tahminleri aştı.

Euro Bölgesi'nde enerji fiyatlarının körüklediği enflasyon riskleri Avrupa Merkez Bankasının (ECB) gelecek dönemde uygulayacağı para politikalarına yönelik beklentilerde kendini gösteriyor.

Piyasalarda, bankanın aralık ayındaki toplantısında 25 baz puanlık faiz artırımına gideceğine kesin gözüyle bakılırken, nisan ayına kadar ilave bir artışın olabileceği de fiyatlanıyor.

"ENERJİ FİYATLARI, ECB'NİN DAHA ÖNCE ÖNGÖRDÜĞÜ SEVİYELERİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR"

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Stefan Koopman, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede bölgede enflasyonun, iki hafta önce açıklanan öncü tahminin ardından büyük ölçüde beklendiği üzere, nihai verilerde son üç yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştığını kaydetti.

Dün açıklanan verilerde öne çıkan en önemli yeni gelişmenin çekirdek enflasyonun yüzde 2,5'ten yüzde 2,6'ya hafifçe yukarı yönlü revize edilmesi olduğunu dile getiren Koopman, uçak bileti fiyatlarında aylık bazda kaydedilen yüzde 13,3'lük artışın bu revizyonun temel nedenini oluşturduğunu belirtti.

Koopman, oynak bir yapıya sahip olan uçak bileti fiyatlarının enerji fiyatlarındaki değişimlere duyarlı olduğuna dikkati çekerek, "Bu nedenle Avrupa Merkez Bankasının (ECB) söz konusu artıştan ciddi ölçüde endişe duyacağını düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Bununla birlikte, genel görünümün daha fazla önem taşıdığını bildiren Koopman, şu değerlendirmeleri yaptı:

"ECB'nin ekim ayında benimsediği güvercin tonun, aralık ayında yapılacak son bir faiz artışının ardından faiz artırım döngüsünü sonlandırmak için zemin hazırladığını düşünüyoruz. Enerji fiyatları, ECB'nin daha önce öngördüğü seviyelerin üzerinde seyrediyor. Ancak enerji fiyatlarındaki artışların ücretlere ve çekirdek enflasyona yansıma riskinin sınırlı olduğu görülüyor. Mevcut koşullar, 2021-2023 döneminde yaşanan enerji şokuyla karşılaştırıldığında, talebin daha zayıf, finansal koşulların daha sıkı ve iş gücü piyasasının daha ılımlı olduğu bir tabloya işaret ediyor."

Koopman, yüksek enerji fiyatlarının, temel enflasyonda yeni ve belirgin bir yükselişe yol açmaktan ziyade ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemesinin daha olası göründüğüne işaret ederek, ECB'nin aralık ayında 25 baz puanlık son bir faiz artışı yaparak mevduat faizini yüzde 2,75'e yükseltmesini ve ardından faiz artırım döngüsüne son vermesini beklediklerini söyledi.

"ECB'NİN ARALIKTA FAİZ ORANINI 25 BAZ PUAN ARTIRMASI ÇOK MUHTEMEL"

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte ise enflasyonun oldukça yüksek seyrettiğini, ancak bunun büyük bir kısmının hala enerji fiyatlarından kaynaklandığını söyledi. Önümüzdeki aylarda enerji fiyatlarının enflasyonu yüzde 4 civarında tutabileceğini belirten Houte, 2027 boyunca bu durumun kademeli olarak yumuşamasını tahmin ettiğini bildirdi.

Houte, ECB'nin yüzde 2,6'ya yükselen çekirdek enflasyona daha fazla odaklandığının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu oran biraz yüksek. Bu bağlamda, ECB'nin aralık ayında faiz oranını yeniden 25 baz puan artırması çok muhtemel ve 2027'nin ilk çeyreğinde bir faiz artışı daha yapılma ihtimalini göz ardı edemeyiz. Bununla birlikte, oldukça karamsar seyreden tüketici güveni göz önüne alındığında, şirketlerin fiyat artışlarını tüketiciye yansıtmakta daha fazla zorlanması nedeniyle 2022-23 dönemindeki gibi güçlü bir enflasyon dalgası daha düşük bir ihtimal gibi görünüyor."