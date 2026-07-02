Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mayıs ayı işsizlik verilerini açıkladı. Buna göre, AB'de nisanda yüzde 5,9 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, mayısta değişmedi.

Eurostat, geçmişe yönelik verilerde güncelleme yaptı. Kurum, daha önce 6,3 olarak açıklanmış Avro Bölgesi nisan ayı işsizlik oranını yüzde 6,2 olarak revize etti.

Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, mayısta da yüzde 6,2 seviyede gerçekleşti.

Öte yandan, işsizlik oranı, 2025'in mayıs ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 6 olarak ölçülmüştü. Mayısta işsizlik oranı, Finlandiya'da yüzde 10,6, İspanya'da 10,3, İsveç'te 8,7, Fransa'da yüzde 8,2 ve Yunanistan'da 8,1 oldu.

AB'de işsiz sayısı, mayısta 13 milyon 163 bin olarak hesaplanırken bu kişilerin 10 milyon 986 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı. Mayısta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 918 bin, Euro Bölgesi'nde 2 milyon 313 bin olarak tespit edilirken genç işsizlik oranı AB'de yüzde 15,2, Avro Bölgesi'nde ise 14,7 olarak kaydedildi.