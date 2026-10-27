Euro Bölgesi bankaları, üçüncü çeyrekte kredi koşullarını sıkılaştırdı ve kredilere yönelik talebin azaldığını bildirdi. Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) salı günü yayımladığı Banka Kredi Anketi, faizlerin sabit tutulmasının beklendiği iki günlük para politikası toplantısının hemen öncesinde geldi.

AMB'nin açıklamasına göre bankaların yüksek risk algısı ve azalan risk toleransı, daha sert borçlanma standartlarının temel nedenleri olmaya devam etti. Bazı bankalar, jeopolitik belirsizlikler ve dalgalı enerji piyasalarından kaynaklanan baskının arttığına dikkat çekti.

YÜKSEK FAİZ KREDİ TALEBİNİ BASKILADI

Ankette, kredi talebini öncelikle genel faiz oranları seviyesinin baskıladığı belirtildi. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin sabit yatırımlara yönelik zayıf talebi ile alternatif finansman kaynaklarına yönelmesi de kredi talebini hafif ölçüde olumsuz etkiledi.

Kredi koşullarındaki sıkılaşma ve talepteki gerileme, AMB'nin faiz oranlarını daha fazla artırma konusundaki temkinli yaklaşımını destekleyen bir unsur olarak öne çıktı. Banka kredileri, özellikle şirket yatırımları üzerinden ekonomik faaliyette önemli rol oynuyor ve para politikasının büyümeye etkileri açısından erken gösterge niteliği taşıyor.

FAİZ TOPLANTISI ÖNCESİ TAHVİL BASKISI

Enflasyon, yüzde 2'lik hedefin neredeyse iki katı seviyesinde bulunurken ekonomi dirençli görünümünü koruyor. Buna karşılık uzun vadeli tahvil getirilerindeki son sıçrama, İran savaşı dahil piyasaları olumsuz etkileyen unsurlara yeni bir baskı ekliyor.

AMB, haziran ayından bu yana borçlanma maliyetlerini iki kez yükseltti. Bu artışlarla mevduat faizi, ekonomi üzerinde nötr etkiye sahip olduğu değerlendirilen aralığın üst sınırına taşındı.