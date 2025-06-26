Dün ABD tarafında Fed Başkanı Powell'ın konuşması takip edildi. Tarifelerin enflasyona etkisine ilişkin tahminler konusunda mütevazı olunması gerektiğini düşündüğünü belirten Powell, enflasyona etkisinin düşünülenden daha az veya daha fazla olma olasılığına çok açık olduklarını ifade etti. Powell, "Bu yüzden, bunun nasıl geliştiğini görerek acele etmemek ve akıllıca bir karar vermek isteyen bir konumdayız." diye konuştu.

Öte yandan bugün ABD tarafında büyüme rakamları bekleniyor. Döviz kurlarının yönünü belirleyen unsurlar arasında yer alan bu veriyi piyasalar yakından takip ediyor.

EURO/TL REKORA DOYMUYOR

Dünü 45,97 ile 46,37 aralığında geçiren Euro/TL günü 46,33 seviyesinde tamamladı. Euro/TL bu gece 46,68 seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Bugün sabah seansında 08.24'te 46,55 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR/TL'DE SON DURUM

Piyasalardaki gelişmeler dolar/TL'de yükselişleri meydana getiriyor. Dolar/TL yeni günde yönünü yukarı çevirdi. Dünü 39,51 ile 39,75 aralığında geçiren dolar/TL kuru günü 39,71 seviyesinde tamamladı. Yeni güne başlarken ise gece 39,75 seviyesini görerek rekor kırdı. Bugün sabah seansında ise aynı saat diliminde 39,74 seviyesinde bulunuyor.

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