Dolar, ABD ekonomisinin güçlü büyümesi ve yükselen ABD faiz oranlarının etkisiyle euro karşısında yılın en yüksek seviyelerine yakın seyretti. Doların eylül ayındaki euro karşısındaki kazancı yaklaşık yüzde 2,5'e ulaştı.

Dolar, euro karşısında üst üste üçüncü çeyrekte de yükselişini sürdürmeye hazırlanıyor. Euro, dün Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Euro, salı günü 1,1312 dolara kadar geriledikten sonra çarşamba günü Asya işlemlerinde 1,1339 dolardan işlem görüyor. Euro, 178 yen seviyesindeki desteğini de test ediyor.

Dolar endeksi Çarşamba günü 101,4 seviyesinde işlem görüyor ve ay boyunca yaklaşık yüzde 2 yükseliş yolunda ilerliyor.

ENDEKSTE YÜKSELİŞ

Endeksteki yükseliş, enerji kaynaklı enflasyonun sürmesi, ABD ekonomisinin dayanıklılığı ve Fed yetkililerinin faiz artırımlarına yönelik beklentileri güçlendiren şahin açıklamalarıyla destekleniyor.

Spectra Markets Döviz Ticareti Başkanı Brent Donnelly, Reuters'a yaptığı açıklamada, ABD ekonomisinin hızla büyüdüğünü, Avrupa'nın küresel yapay zeka yarışında geride kaldığını ve enerji arzı ile Fransız siyasetinin euro için önemli endişe kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.