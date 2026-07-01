Avrupa’da döviz kurunun etkisiyle seyahat maliyetleri arttıkça, “Avrupa’yı daha ekonomik nasıl gezebilirim?” sorusu daha sık gündeme geliyor. Bu noktada Euro kullanmayan bazı Avrupa ülkeleri, bütçesini düşünen gezginler için iyi bir alternatif sunuyor. Hem farklı kültürleri keşfetme fırsatı hem de görece uygun fiyatlı bir tatil imkânı sayesinde bu rotalar giderek daha fazla ilgi görüyor. Üstelik bu şehirler, klasik turistik destinasyonlara göre daha az bilindiği için keşif duygusunu da artırıyor.

Haber7'nin haberine göre, kültürü, tarihi ve mutfağıyla öne çıkan bütçe dostu bazı Avrupa şehirleri:

VARŞOVA – POLONYA

Polonya’nın başkenti Varşova, Vistül Nehri kıyısında yer alan ve tarihiyle dikkat çeken önemli bir şehir. Polonya Zlotisi’nin kullanıldığı bu kentte, Avrupa’nın birçok noktasına kıyasla daha uygun bir bütçeyle seyahat etmek mümkün. İkinci Dünya Savaşı’nda büyük yıkım yaşayan şehir, sonrasında yeniden inşa edilerek günümüzde modern ve tarihi dokuyu bir arada sunan bir yapıya kavuşmuştur. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Eski Şehir bölgesi, kentin en etkileyici noktalarından biridir.

Łazienki Parkı, Kutsal Haç Kilisesi ve ünlü besteciye adanmış Chopin Müzesi, Varşova’da görülmesi gereken başlıca yerler arasındadır.

PRAG – ÇEKYA

Gotik ve barok mimarisiyle büyüleyici bir atmosfere sahip olan Prag, adeta bir açık hava müzesi gibidir. Günün her saatinde farklı bir güzellik sunan şehir, özellikle Old Town bölgesiyle ziyaretçilerini etkiler. Çek Korunası kullanılan Prag’da, Euro bölgesine kıyasla daha ekonomik bir tatil yapmak mümkündür.

Charles Köprüsü, Prag Kalesi, Dans Eden Ev, Kafka Müzesi ve Strahov Kütüphanesi şehrin en bilinen simgeleri arasında yer alır.

LVİV – UKRAYNA

Lviv, tarihi dokusu ve kültürel atmosferiyle öne çıkan, Avrupa’nın saklı kalmış şehirlerinden biridir. Ukrayna Grivnası’nın kullanıldığı şehir, uygun fiyatlı seyahat seçenekleriyle dikkat çeker. UNESCO koruması altındaki eski şehir merkezi, kafe kültürü ve mimarisiyle Orta Avrupa şehirlerini andırır.

Kısa hafta sonu kaçamakları için de oldukça uygun olan Lviv, kolay keşfedilebilir yapısıyla gezginlerin ilgisini çeker.

BÜKREŞ – ROMANYA

Romanya’nın başkenti Bükreş, son yıllarda popülerliği artan ve bütçe dostu seçenekler sunan şehirlerden biridir. Rumen Leyi kullanılan şehirde hem konaklama hem de ulaşım genellikle uygun fiyatlıdır. Tarihi sokakları, canlı caddeleri ve Eski Şehir bölgesiyle ziyaretçilerine keyifli bir deneyim sunar.

Müzeleri, mimarisi ve hareketli şehir hayatıyla Bükreş, keşfedilmeye değer Avrupa rotaları arasında yer alır.

MOSKOVA – RUSYA

Moskova, uzun yıllar boyunca Rusya’nın siyasi ve kültürel merkezi olmuş, etkileyici mimarisiyle öne çıkan büyük bir metropoldür. Ruble kullanılan şehir, Avrupa’nın en büyük ve en karakteristik şehirlerinden biridir.

Kızıl Meydan, Aziz Vasil Katedrali, Kremlin Sarayı ve Devlet Tarih Müzesi gibi yapılar, Moskova’nın en önemli turistik noktaları arasında bulunur. Şehir, hem tarihi hem de görsel açıdan güçlü bir deneyim sunar.