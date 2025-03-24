Son bir ayda euro/TL kuru yüzde 18 oranında artış gösterdi. Bu yükseliş, otomotiv fiyatlarında da değişikliklere yol açtı. Toyota Türkiye Pazarlama CEO'su Ali Haydar Bozkurt, kur artışının otomobil fiyatlarını doğrudan etkilediğini ve “Kur artınca fiyat artmak zorunda, bunun başka bir yolu yok” dedi.

ARA ZAMLAR KAÇINILMAZ OLDU

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, Geçtiğimiz yıllarda büyük kur dalgalanmaları nedeniyle sıfır araç fiyatları oldukça değişken bir seyir izledi. Ancak son bir ayda euro/TL kuru 37,8 liradan 44,8 liraya yükseldi ve 28 Şubat’tan itibaren artış oranı yüzde 18’e çıktı. Bu yükseliş, bazı otomobil markalarının mart ayında ara zam yapmasına neden oldu.

KUR ARTIŞI VE FİYAT YÜKSELMESİ

Bozkurt, kur artışının fiyat artışını zorunlu kıldığını vurguladı ve “Fiyatı 3 şey belirler: Vergi, üretici ve kur” dedi. Bozkurt, “Kur artarsa fiyat artar, bunun başka bir çıkış yolu yok” şeklinde konuştu. Ayrıca, vergi ve gümrük artışlarının da fiyatlara etkisi olduğunu belirtti.

KREDİ KISITLAMALARI VE ÖTV BEKLENTİSİ

Ali Haydar Bozkurt, kredi kullanımı ve ÖTV baremlerinde bir değişiklik olmasını ümit ettiklerini ancak yakın gelecekte bir değişiklik beklemediklerini söyledi. Ayrıca, ikinci el araçlarda kredi kısıtlamalarının kaldırılmasının faydalı olabileceğini belirtti.

Otomotiv fiyatlarındaki artış, döviz kuru ve üretici maliyetleriyle doğrudan bağlantılı olurken sektör ÖTV düzenlemeleriyle ilgili beklentiler hala devam ediyor.