G-7 maliye bakanları toplantısı için Kanada’da bulunan Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, ticaret savaşlarına ilişkin bir röportaj verdi. Lagarde, gümrük vergileri konusundaki gerilimin uluslararası ticareti sonsuza dek değiştireceği konusunda uyardı.

Lagarde, “Uluslararası ticaretin bir daha asla eskisi gibi olmayacağı oldukça açık olsa da, müzakerelerin devam edeceği de oldukça açık” dedi.

AMB başkanı, gümrük vergilerinin enflasyon üzerindeki etkisini tahmin etmenin zor olduğunu belirterek, “Avrupa’nın misillemesi ithalat maliyetlerini artırırsa enflasyonist etkiler olabilir, ancak kısa vadede ucuz Çin mallarının Avrupa pazarlarına yönelmesi durumunda deflasyonist etkiler de olabilir” değerlendirmesinde bulundu. G-7 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları perşembe günü sona eren toplantıda küresel ekonomideki “aşırı dengesizlikleri” gidermeyi, eşit şartlar yaratmayı ve şeffaflığı artırmayı taahhüt ettiler.

Çin’den düşük değerli gönderilerin risklerine işaret edilen bildiride, Ukrayna’ya destek ifadeleri yer aldı. Bildiride ABD’nin gümrük vergisi politikalarına yönelik anlaşmazlıkların gözardı edilmesi de dikkat çeken detay oldu. Bunun yerine küresel ekonomideki “aşırı dengesizlikleri” gidermeye yönelik ortak bir çağrıya odaklanıldı. Bu çağrının Çin’i hedef aldığı açık olsa da, ülke adı söylenmedi.