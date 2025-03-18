Küresel piyasalardaki jeopolitik riskler ve ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergisi politikaları, piyasalarda hareketliliği meydana getirdi. Trump'ın Yemen'e olan saldırıları ve İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırması rekora destek veren faktörlerden oldu.

EURO/TL YENİDEN 40 LİRAYI AŞTI

Euro/TL'de yükselişler sürüyor. TL tarafındaki kayıplar derinleştikçe döviz kurlarında da rekorlar peş peşe geliyor.

Euro/TL ilk defa 11 Mart 2025'te 40 lira sınırını aşarak yeni bir eşiği kırmıştı. Bu seviyeden bir miktar gerileme gösteren Euro/TL, yeniden yükselişlerini hızlandırarak haftanın ikinci işlem gününde bir kez daha 40 sınırını geçti. Euro/TL bugün öğlen seansında 11.18'de 40,19 seviyesine yükselerek tarihi zirvesini gördü.

DOLAR/TL'DE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Dünü 36,57 lira ile 36,68 lira aralığında geçiren dolar/TL kuru günü 36,62 seviyesinde tamamladı. yeni günde ise öğlen seansında 36,66 seviyesinde bulunuyor.

ALTIN YÜKSELİŞLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Aynı zamanda Trump'ın Yemen'e olan saldırıları ve İsrail'in Gazze'ye yeniden saldırması rekora destek veren faktörlerden oldu.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanıyor. Haftanın ilk işlem gününü 2 bin 982 dolar ile 3 bin 4 dolar aralığında geçiren ons altın günü 2 bin 999 dolardan tamamladı. Gece seansında ise 3 bin 77 dolar seviyesine yükselerek rekor tazeledi. Bugün öğlen 3 bin 25 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki yukarı yönlü hareketlenmelerin etkisiyle, gram altında sert yükselişlerin olduğu görülüyor. Dünü 3 bin 501 lira ile 3 bin 538 lira aralığına geçiren gram altın günü 3 bin 531 liradan tamamlayarak yeni günde öğlen seansında 3 bin 565 lirada bulunuyor.