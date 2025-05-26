ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne (AB) karşı değişken tarife söylemlerinin yarattığı belirsizlikler ve makro ekonomik gelişmelerin etkisiyle ABD başta olmak üzere diğer ülkelerin ekonomileri üzerinde de belirsizliklerin artmasına neden oluyor.

EURO/TL'DEN REKOR

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle döviz piyasaları haftaya sert yükselişle başladı. 19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan operasyonların etkisiyle, sert yükselişler yaşayan Euro/TL 43,75 seviyesine yükselerek resmi rakamlarda tarihi zirvesini görmüştü. Ancak Kapalıçarşı'da ise 45 lirayı görerek zirve yapmıştı. Olayların etkisiyle bu yükselişlerine devam eden Euro/TL resmi rakamlarda 44,26 seviyesine test ettikten sonra bir miktar geri çekilmeler yaşadı. Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü 43,90 lira ile 44,40 lira aralığında geçiren Euro/TL günü 44,26 seviyesinde günü tamamladı. Yeni günde ise 44,60 lirayı görerek tarihi zirvesini görerek rekor tazeledi.

DOLAR/TL DE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle döviz piyasalarında yaşanan gelişmeler dolar/TL tarafında yükselişi tetikledi. Dünü 38,88 lira ile 39,03 aralığında geçiren dolar/TL günü 38,91 liradan tamamladı. yeni günde ise aynı saat diliminde 39,01 seviyesinde bulunuyor.

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