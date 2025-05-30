

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasalarında sert hareketlenmeleri meydana getiriyor. ABD tarafındaki tarife belirsizlikleri ve Fed Başkanı ile Trump görüşmeleri para piyasaları üzerinde doğrudan etkili oluyor.

ABD'de federal temyiz mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın diğer ülkelere uyguladığı tarifeleri engellemeye yönelik mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Öte yandan dün Powell ile Trump bir araya geldi. Powell'ın Trump ile büyüme, istihdam ve enflasyon gibi ekonomik gelişmeleri görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya geldiği belirtilen açıklamada, "Başkan Powell, politikanın seyrinin tamamen gelen ekonomik verilere ve bunların görünüm için ne anlama geldiğine bağlı olacağını vurgulamak dışında para politikasına ilişkin beklentilerinden söz etmedi." ifadesi kullanıldı. Trump, Fed Başkanı'na faiz oranlarını düşürmeyerek hata yaptığını söyledi.

Aynı zamanda, yurt içi piyasalarda gözler büyüme verilerine çevrilmiş durumda. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) yılın 1. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,17 arttığını öngörüyor. Ekonomistlerin 2025 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 2,91 olarak belirtti. Diğer yandan, ekonomistlerin 2026 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 3,97 olarak gerçekleşti.

EURO/TL'DEN GECE REKORU

Yaşanan belirsizliklerin etkisiyle, döviz kurlarında yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanıyor. Euro/TL'de sert yükselişlerin olduğu görülüyor. Dünü 43,90 ile 44,73 aralığında geçiren Euro/TL günü 44,53 liradan tamamladı. Euro/TL gece 04.00'te 44,73 lirayı görerek resmi rakamlarda yeni bir rekora imza attı. Bugün sabah 08.45'te ise 44,52 lirada bulunuyor.

DOLAR/TL'DE DE YÜKSLEİŞLER YAŞANIYOR

Dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Dünü 39,03 ile 39,24 aralığında geçiren dolar/TL kuru, günü 39,07 seviyesinde tamamladı. Yeni günse ise sabah seansında aynı saat diliminde 39,22 seviyesinde bulunuyor.