Küresel piyasalarda eurodaki güçlenme yurt içine de yansıdı. Euro/dolar paritesi 4 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, paritedeki yükselişe paralel olarak euro/TL kuru da artışını sürdürerek yeni bir rekor seviyeyi gördü. Euro/TL kuru yüzde 0,4 artışla 51,82'ye çıkarak yeni bir rekor kırdı.

AB İLE HİNDİSTAN ANLAŞMASI ETKİLİ OLDU

Euro/dolar paritesinin yükselişinde doların küresel ölçekte zayıf seyri ile Avrupa Birliği (AB) ve Hindistan arasında anlaşma oldu.

Yaklaşık iki milyar kişiyi kapsayan ve küresel ekonominin dörtte birine karşılık gelen anlaşmanın, ABD tarifeleri ve Çin’in ihracat kısıtlamaları gibi engellerin arttığı bir dönemde yeni pazarların önünü açması bekleniyor. AB, Hindistan’a ihracatının 2032’ye kadar iki katına çıkabileceğini tahmin ediyor.

GÖZLER FED KARARINDA

Piyasaların radarında aynı zamanda ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı bulunuyor. Fed’in politika faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, toplantıda verilecek mesajlar yakından izlenecek.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın yerine daha güvercin bir ismin gelebileceğine dair beklentiler de fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Diğer yandan jeopolitik ve ticaret kaynaklı riskler temkinli görünümün sürmesine neden oluyor. ABD Başkanı Donald Trump, ay başında Kanada ve Avrupa’ya yönelik benzer açıklamalarının ardından Güney Kore mallarına daha yüksek gümrük tarifeleri uygulanabileceğini belirtti. Artan korumacılık söylemleri, küresel piyasalarda dalgalanmanın devam edebileceğine işaret ediyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.