Küresel piyasalarda yaşanan gerilim para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, Euro/TL ilk defa görülmemiş bir seviyeye imza attı. Euro tarafında görülen değerlenmelerin etkisiyle, Euro karşısındaki para birimleri karşısında sert yükselişler yaşıyor.

Euro/TL bu gece uzun zaman sonra ilk defa rekor seviyeyi test etmiş. Dünü 38,12- 38,75 aralığında geçiren Euro/TL bu gece 38,80 ile rekor kırmıştı ancak Euro/TL bu rekora doymadı. Gün içinde yükselişini sürdürerek tarihte ilk defa 39,10 seviyesini görerek bir rekora imza attı.

MERKEZ'İN KARARI NE ZAMAN?

Yurt içinde bu hafta yoğun veri akışları yaşanıyor. Hafta başından enflasyon rakamları takip edildi. Yarın ise yılın ikinci faiz kararı toplantısı takip edilecek. Piyasa Merkez Bankası'nın faizlerde 250 baz puan indirime giderek faizi 42,5 seviyesine indirmesi bekleniyor.

Hafta içinde ise Merkez Bankası, yılın ilk faiz kararı toplantısında faizleri 250 baz puan indirerek faizi 45 seviyesine çekti. Kararla beraber yapılan duyuruda, temel mal enflasyonunun ise görece düşük seyrettiği aktarılarak, son çeyreğe ilişkin göstergelerin yurt içi talebin enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelerde bulunduğunu gösterdiği kaydedildi.

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NIN KARARI NE OLACAK?

Avrupa Merkez Bankası(ECB) yarın faiz kararını açıklayacak. ECB geçtiğimiz ay faizli 2.90 seviyesine çekmişti. Bu ay ise 25 baz puan indirerek faizi 2.65 seviyesine çekmesi bekleniyor.