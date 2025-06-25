Küresel piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Orta Doğu'da jeopolitik gerilimin azalması varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olurken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemeye yönelik açıklamaları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Fed Başkanı Powell, dün ABD Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesi'nde yaptığı konuşmada, enflasyonun bekledikleri kadar güçlü gelmediğini ifade ederek, bu durumun devam etmesi halinde faiz indirimine daha erken gidilmesinin gerekeceğini söyledi.

Dünya genelinde enflasyon ve büyüme gibi temel makroekonomik göstergelere ilişkin soru işaretleri devam ederken, İsrail-İran çatışmasında ateşkesin sağlanması jeopolitik risklerin yatışmasını sağladı.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle, döviz kurlarında yükselişler dur durak bilmiyor. Dünü 45,88 lira ile 46,16 aralığında geçiren Euro/TL günü 45,93 seviyesinde tamamladı. Yeni günde Euro/TL 43,22 seviyesini görerek yeni bir rekora imza attı. Öğlen seansında ise 14.23'te 46,16 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.

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