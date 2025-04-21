Küresel piyasalar tarife gerilimleri ve makro ekonomik gelişmelerin etkisiyle sert hareketlilik sergiliyor. Bugün ABD kanadı Paskalya Günü sebebiyle işleme kapalı olurken, yurt içi tarafta sakin bir gündem takip edilecek.
Yurt içi tarafta döviz kurları haftaya hareketli başladı. Euro/TL sert yükselişler yaşayarak yeniden 44,08 lira seviyesine yükseldi. Haftanın son işlem gününü 43,00 ile 43,59 arasında geçiren Euro/TL günü 43,56 seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 08.46'da 44,00 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı zamanda küresel çapta dolar endeksinin zayıflamasına rağmen dolar/TL kuru haftaya yükselişle başladı. Haftanın son işlem gününü 37,88 ile 38,18 aralığında geçiren dolar/TL kuru günü 37,99 seviyesinden tamamladı. Yeni günde sabah seansında aynı saat diliminde 38,15 seviyesinde yukarı yönlü hareketleniyor.