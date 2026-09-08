Türk Lirası'nda görülen değer kaybının etkisiyle döviz kurları her gün yeni bir rekora imza atıyor. Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü yatay seyirle 48,4320'den tamamladı. Dolar/TL, saat 11.58 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,4600 seviyesine yükselerek rekor tazeledi. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 56,33 seviyesine yükselerek rekor kırdı. Sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 65,6550'den işlem görüyor. Hürmüz Boğazı'na ilişkin olası anlaşma ve Japon yenindeki değerlenmenin etkisiyle dün yüzde 0,3 düşerek 98,8 seviyesine gerileyen dolar endeksi, yeni işlem gününde önceki kapanışına yakın seyrediyor. Diğer taraftan Kanada, ABD'den ithal edilen yüzlerce ürüne yüzde 15 ila yüzde 50 arasında değişen gümrük vergileri getirdi. ABD ile diğer ülkeler arasında ticari gerilimlerin artabileceğine yönelik endişeler de dolar endeksinin 100 seviyesinin altında kalmasında etkili oluyor. Analistler, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin devam ettiğini belirterek bölgeden gelecek haber akışının varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini söyledi. ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verisinin öneminin arttığını kaydeden analistler, söz konusu verinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler üzerinde etkili olacağını belirtti. Öte yandan bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündemi sakin seyrederken yatırımcılar, Orta Doğu'dan gelecek haber akışını takip ediyor. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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