Komşu ülke Bulgaristan’da önümüzdeki yıllara ilişkin asgari ücret projeksiyonları ve ekonomi politikaları şekillenmeye başladı. Bulgaristan Maliye Bakanlığı'nın bakanlıklara, belediyelere ve kamu kurumlarına gönderdiği bütçe hazırlık talimatına göre, 2027 yılı için aylık asgari ücretin 660 Euro (yaklaşık 38 bin 500 lira) olması öngörülüyor.

Mevcut seviyeye kıyasla yüzde 6,5’lik bir artışa denk gelen bu adım, ülkenin Euro Bölgesi’ne katılım vizyonu ve gelir standartlarını AB seviyesine çekme politikaları doğrultusunda kritik bir eşik olarak görülüyor.

Bulgar levasından euro para birimine sene başında geçiş yapan Sofya yönetimi, bütçe tahminlerini de kademeli artış senaryoları üzerine kurguladı. Maliye Bakanlığı'nın güncellenmiş 2028-2029 bütçe tahminlerinde asgari ücretin 2028 yılında 680 Euro’ya, 2029 yılında ise 710 Euro’ya çıkarılması hedefleniyor.

Yeni dönemde asgari ücretin belirlenmesi için uygulanacak mekanizma ise yasal düzenleme bekliyor. Yeni hükümet tarafından önceki formülün yürürlükten kaldırılmasıyla birlikte, İş Kanunu’nda yapılacak değişiklikler kabul edilene kadar ücretlerin 2026 seviyesi olan 620 Euro’da sabit kalması kararlaştırıldı.

Hükümet, işverenler ve sendikalar; eşit ağırlığa sahip dört farklı gösterge üzerinden 620 ile 672 Euro arasında bir bant üzerinde uzlaşsa da belirli bir rakamda anlaşma sağlanamadı. Nihai takdir yetkisinin hükümete bırakıldığı süreçte, Maliye Bakanlığı’nın sunduğu 660 Euro’luk teklif bu uzlaşı aralığının içerisinde yer alıyor. Yasal süreç tamamlandığında yeni mekanizma resmen yürürlüğe girecek.

SENDİKALAR TEPKİ GÖSTERİYOR

Maliye Bakanlığı'nın 2027 için öngördüğü 660 Euro, işverenler ve hükümetle yürütülen müzakerelerde belirlenen üst sınırın (672 Euro) ve daha da önemlisi eski formüle göre ulaşılması beklenen 690 Euro seviyesinin altında kaldı. Sendikalar, hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında 660 Euro'luk rakamın işçinin satın alma gücünü korumadığını savunuyor.

EURO'YA GEÇİŞ KOMŞUYU RAHATLATMADI

Yeni hükümetin iptal ettiği önceki hesaplama formülü işçiler için çok daha avantajlıydı ve ücretleri 690 Euro bandına taşıyordu. Bu hakkın geri alınması işçi tarafında hoşnutsuzluk yarattı.

Bulgaristan’ın Euro Bölgesi’ne geçiş sürecinde gıda ve temel yaşam maliyetlerinde artış beklentisi yüksek. Sendikalar, AB ortalamasının hâlâ çok gerisinde olan bu asgari ücret artışının (yüzde 6,5), Euro'ya geçişle oluşacak fiyat baskısını karşılamayacağını belirtiyor.