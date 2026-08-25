Son dönemde yukarı yönlü ivme kazanan Euro/dolar paritesine ilişkin uluslararası finans kuruluşu ING'den dikkat çeken bir analiz geldi. Bankanın güncel modellerine göre, son yükseliş hareketinin aynı hızla devam etmesi beklenmezken paritenin kısa vadede yatay bir seyir izleme ihtimali yüksek görülüyor.

ADİL DEĞER 1,16 SEVİYESİNİN ALTINDA

ING Döviz Stratejisti Francesco Pesole tarafından değerlendirilen güncel verilere göre, euro kısa vadeli görünümde dolar karşısında primli bir fiyatlamaya ulaştı. Bankanın modelleri doğrultusunda parite için kısa vadeli adil değerin 1,16 seviyesinin hemen altında yer aldığı hesaplanıyor. Bu tablo, paritedeki hızlı tırmanışın yerini daha sakin bir dengelenme sürecine bırakacağına işaret ediyor.

DOLARDAKİ RİSK PRİMİ SINIRLI KALDI

Piyasadaki dinamikleri ele alan Pesole, ABD Hazine Bakanlığı’nın geçen hafta açıkladığı uzun vadeli tahvil geri alım kararına dikkat çekti. Bu adımın dolar üzerinde bir miktar baskı oluşturduğu kabul edilse de ING uzmanları, para birimi üzerindeki risk priminin oldukça kısıtlı kaldığını belirtiyor. Bankaya göre bu gelişme, euroyu daha üst seviyelere taşıyabilecek bir katalizör niteliği taşımıyor.

1,17 ÜZERİNDEKİ HAREKETLER KISITLI KALABİLİR

ING raporunda, Euro/dolar paritesinin 1,17 barajını aşma senaryosu da değerlendirildi. Güçlü ve kalıcı bir yükseliş trendi için piyasada yeterli desteğin bulunmadığına değinen banka, 1,17 seviyesinin üzerindeki testlerin sınırlı kalacağını öngörüyor. Kuruluş, kısa vadeli süreçte paritede dik bir tırmanış yerine dengelenme ve yataylaşma eğiliminin ağırlık kazanacağını bildiriyor.