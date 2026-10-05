Dolar, haftaya yükselişle başladı ve dolar endeksi (DXY) yüzde 0,50'ye varan yükselişle 102,45 seviyesinde seyretti. Euro, 1,11612 dolara inerek Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Euro/dolar paritesi, şu anda cuma gününe kıyasla yüzde 0,6 düşüşle 1,11837 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise güne 55 liranın altında başladı ve 55,119'dan alıcı buluyor.

EURO NEDEN GERİLEDİ?

Yatırımcılar, zayıf ABD istihdam verilerinin ardından Fed'in bu ay faiz artırma beklentilerinin azaldığını izlerken, Fransa'ya yönelik mali kaygılar euro üzerinde baskı kurdu.

Piyasalar, geçen hafta tahvil satış dalgasıyla küresel borçlanma maliyetlerini onlarca yılın en yüksek seviyelerine çıkaran gelişmeleri takip etmeye devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki sert yükselişin enflasyon risklerini artırmasıyla Fransa tahvilleri de satış baskısı altında kaldı.

ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 5,262 seviyesinde bulunuyor ve geçen hafta görülen 24 yılın zirvesinin altında seyrediyor. Ebury Piyasa Stratejisi Başkanı Matthew Ryan, Hazine tahvil getirilerindeki yükselişin ABD varlıklarının cazibesini artırdığını ve küresel tahvil satışlarının güvenli liman talebini dolara yönlendirdiğini söyledi.

FED FAİZ ARTIRACAK MI?

Oceanic and Continental Bank Corporation (OCBC) stratejistleri, faiz oynaklığının yüksek kalması durumunda carry trade işlemleri ve döngüsel para birimleri ile euro üzerinde baskının sürebileceğini, İsviçre frangı ve dolar gibi güvenli limanların ise güç kazanabileceğini belirtti.

Bank of Singapore Baş Makro Stratejisti Mansoor Mohi-uddin, verilerin iş gücü piyasasının aşırı ısınmadığını gösterdiğini ve enflasyonun pandeminin ardından Fed'in yüzde 2 hedefinin üzerinde seyretmesine rağmen faizlerin bu ay sabit tutulmasını beklediğini ifade etti.

Piyasalar, Fed'in ekim ayında faizleri değiştirmeme olasılığını yüzde 78 olarak fiyatlıyor. Bu oran bir hafta önce yüzde 36 idi. Yatırımcılar, aralık ayında bir faiz artışı ve 2027'nin ilk yarısında iki ek artış bekliyor.

JEFFERIES: FAİZ ARTIŞLARI FAZLA FİYATLANDI

Jefferies Stratejisti Mohit Kumar, kurumun temel senaryosunun Fed ve Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) birer faiz artışı olduğunu belirterek, piyasadaki fiyatlamaların fazla agresif olduğunu söyledi.

Kumar, mart ayına kadar petrol fiyatlarının ya düşmüş olacağını ya da yüksek kalması durumunda daha yavaş bir büyümenin yaşanacağını belirtti. Her iki senaryoda da merkez bankalarının piyasanın fiyatladığı ölçüde faiz artırmayacağını ifade etti.