İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Suudi Arabistan'ı Husilerin hava saldırılarından korumak üzere Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden (RAF) savunma görevleri icra etmesini istedi.

Bloomberg'e konuşan konuya yakın İngiliz yetkililer, planın henüz resmi olarak duyurulmaması nedeniyle isimlerinin gizli tutulması kaydıyla açıklamada bulundu.

Yetkililerin aktardığı bilgilere göre, RAF bünyesindeki Typhoon savaş uçakları, İran destekli Yemenli militan grubun hava saldırılarına karşı Suudi Arabistan şehirlerini ve altyapısını savunmak üzere konuşlandırılacak.

Alınan karar, daha önce yalnızca savunma amaçlı havadan yakıt ikmaliyle sınırlı olan İngiltere desteğinin kapsamını genişletiyor.

Plan kapsamında Londra yönetimi, Suudi Arabistan genelinde teçhizat sevkiyatını sağlamak amacıyla ağır yük taşıma kapasitesine sahip bir Atlas A400M nakliye uçağı da temin edecek.

Bunun yanı sıra İngiliz askeri danışmanlar sahadaki Suudi mevkidaşlarına destek verecek.

İngiltere Savunma Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum talebine henüz bir yanıt vermedi.

HUSİLERE KARŞI KONUŞLANIYOR

İngiltere'nin bu hamlesi, Husilerin Suudi kentlerine ve kritik altyapı tesislerine yönelik hasara yol açan son saldırılarının ardından geldi.

Bu ay Riyad Havalimanı'na düzenlenen saldırılarda bir düzineden fazla kişi hayatını kaybederken uçuşlarda aksamalar yaşandı.

Çatışmalar sırasında petrol devi Saudi Aramco'nun Dahran'daki genel merkezi ve ülke genelindeki bir boru hattı da vuruldu.

Pazartesi gecesi başkent Riyad'da çalan hava saldırısı sirenleri devam eden güvenlik risklerine işaret ederken, Suudi Arabistan süregelen saldırıların ardından amiral gemisi niteliğindeki Geleceğe Yatırım Girişimi konferansını gelecek yıla erteledi.

Bu erteleme, krallığın kendisini küresel bir iş merkezi olarak konumlandırma hedeflerine yönelik önemli bir darbe olarak değerlendiriliyor.

PAKİSTAN'DAN KRİTİK ZİYARET

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir, beraberindeki Pakistanlı yetkililerden oluşan bir heyetle salı günü İran'ın başkenti Tahran'a geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ziyaret öncesinde yaptığı açıklamada, temasların öncelikli olarak Tahran ile İslamabad arasındaki ikili ilişkilerin ve iş birliğinin pekiştirilmesine odaklandığını aktardı.

Komşu iki ülke arasındaki bağların önemine dikkat çeken Bekayi, taraflar arasındaki iş birliğinin genişletilmesine yönelik adımların altını çizdi.

Münir’in ziyaretinin siyasi bir mesaj veya askeri bir tehdit iletilmesini içerebileceği yönündeki spekülasyonlara da açıklık getiren Bekayi, iki ülke arasındaki bazı temasların müzakereler barındırdığını, ancak sürecin ağırlıklı olarak ikili ilişkilere yoğunlaştığını belirtti.

DÜNYANIN NEFESİNİ TUTTUĞU DÖNEM

Söz konusu ziyaret, İran ile ABD arasındaki gerilimin sürdüğü ve iki taraf arasındaki anlaşmazlıkları gidermeyi amaçlayan diplomatik girişimlerin tıkandığı bir atmosferde cereyan ediyor.

Pakistan, Washington ile Tahran arasında yaşanan askeri çatışmanın ardından taraflar arasındaki tansiyonun düşürülmesine yönelik çabalarda arabulucu rol oynamıştı.

Bu esnada İran destekli Husilerin hedef aldığı Suudi Arabistan, müttefiklerinden yardım talep ediyor.

Pakistan sahada destek verirken Türkiye Mekke anlaşması teklifini meclise taşıdı. İngiltere ise Suudi Arabistan hava sahasını korumak için Eurofighter görevlendirdi.

ABD ve İran arasında arabulucu olan Katar ise "görüşmelerin devam ettiğini" duyurdu ancak savaşın devamı durumunda çatışmaların genişleyeceğini söyledi.