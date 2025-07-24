Türkiye, Eurofighter konusunda Avrupa'yla anlaşınca Yunanistan ne yapacağını şaşırdı. Yunan hükümeti, "varoluşsal tehdit" olarak gördüğü Türkiye'ye karşı tüm tuşlara basıyor.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma fonundan yararlanmasını veto edebileceklerini söyledi.
Türkiye'nin "Ege'de savaş tehdidinde bulunmayı sürdürmesi halinde bu fonlara erişimine izin vermeyeceklerini" belirtti.
VETO, VETO, VETO!
Miçotakis “Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa fonlarına erişimine izin vermeyecek” diyerek , Türkiye’nin Avrupa Savunma Endüstrisi programına katılabilmesi için tüm üye ülkelerin onay vermesi gerektiğini vurguladı. “Oy birliği gerekiyor” diyerek diğer üyeleri de uyardı.
YUNANİSTAN NEYDEN KORKUYOR
Yunanistan, 12 mil planı ve bu hafta duyurduğu "deniz parkları" planını uygulamaya çalışırken, Türkiye'nin karasularını "savaş nedeni saymasını" da en keskin dille eleştiriyor.
Türkiye'ye karşı askeri üstünlük elde etmek için yarışa giren Yunanistan için olabilecek en kötü senaryo, Türkiye'ye hava üstünlüğünü kaptırmak.
Türkiye'nin elde edeceği 40 Eurofighter, tam olarak bu endişeyi daha da körüklüyor. Bu sebepten dolayı Yunanistan, Ege'de hakimiyetini sağlayabilmek için tüm tuşlara basıyor.