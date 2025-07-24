Türkiye, Eurofighter konusunda Avrupa'yla anlaşınca Yunanistan ne yapacağını şaşırdı. Yunan hükümeti, "varoluşsal tehdit" olarak gördüğü Türkiye'ye karşı tüm tuşlara basıyor.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin savunma fonundan yararlanmasını veto edebileceklerini söyledi.

Türkiye'nin "Ege'de savaş tehdidinde bulunmayı sürdürmesi halinde bu fonlara erişimine izin vermeyeceklerini" belirtti.

VETO, VETO, VETO!

Miçotakis “Yunanistan, Türkiye'nin Avrupa fonlarına erişimine izin vermeyecek” diyerek , Türkiye’nin Avrupa Savunma Endüstrisi programına katılabilmesi için tüm üye ülkelerin onay vermesi gerektiğini vurguladı. “Oy birliği gerekiyor” diyerek diğer üyeleri de uyardı.

Türkiye, Avrupa Birliği üyesi olmamasına rağmen 150 milyar euroluk SAFE adlı güvenlik programına üçüncü bir ülke olarak katılabiliyor. NATO üyesi olan Türkiye’nin bu program kapsamında silah satın alması ve ortak projelere katılmasının şartı, tüm üyelerden onay alması. Ancak Yunanistan buna karşı çıkıyor. Miçotakis, Yunanistan'ın karasularını geniletmesi önünde durulduğu sürece Türkiye'nin katılımını veto edeceklerinin garantisini veriyor.

YUNANİSTAN NEYDEN KORKUYOR

Yunanistan, 12 mil planı ve bu hafta duyurduğu "deniz parkları" planını uygulamaya çalışırken, Türkiye'nin karasularını "savaş nedeni saymasını" da en keskin dille eleştiriyor.

Türkiye'ye karşı askeri üstünlük elde etmek için yarışa giren Yunanistan için olabilecek en kötü senaryo, Türkiye'ye hava üstünlüğünü kaptırmak.

Türkiye'nin elde edeceği 40 Eurofighter, tam olarak bu endişeyi daha da körüklüyor. Bu sebepten dolayı Yunanistan, Ege'de hakimiyetini sağlayabilmek için tüm tuşlara basıyor.

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