Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşen Dörtlü Final organizasyonun finalinde yarın Etihad Arena'da Fenerbahçe Beko ile Monaco karşılaşacak. Oyunculuk dönemlerinde Avrupa basketbolunun efsaneleri olan Saras Jasikevicius ile Vassilis Spanoulis, başantrenör olarak ilk zaferlerini yaşamak için parkeye çıkacak. 2001 yılından itibaren tek çatı altında oynanan ve 25 yılını kutlayan Avrupa Ligi'nde hem oyuncu hem de başantrenör olarak kupa kazanan bir isim bulunmuyor. Çeyrek asırlık organizasyon tarihinde Jasikevicius ya da Spanoulis, yarın akşam tarihe geçecek.

BİRLİKTE KUPA KALDIRDILAR

Jasikevicius ve Spanoulis, oyunculuk dönemlerinde birlikte Avrupa Ligi kupası kaldırdı. Panathinaikos'un 2009'da başantrenör Zeljko Obradovic'le yaşadığı şampiyonluğun kahramanları Jasikevicius ve Spanoulis'ti. Oyunculuk dönemlerinde birlikte kupayı kazanan bu iki isim, 16 yıl sonra bu sefer ise başantrenör olarak tarihe geçmek için rakip olacak.