THY EuroLeague’de normal sezonun en iyi beşi belli oldu. Fenerbahçe Beko’nun Amerikalı forveti Nigel Hayes-Davis, sergilediği başarılı performansla bu prestijli listede yer aldı.
Hayes-Davis, normal sezonda 16.8 sayı, 5.2 ribaund ve 1.1 top çalma ortalamaları yakalayarak EuroLeague’in en iyi beşi arasına adını yazdırdı.
Sezonun en iyi beşi; başantrenörlerin (%35), takım kaptanlarının (%35), medya temsilcilerinin (%20) ve taraftarların (%10) oylarıyla belirlendi.
NİGEL HAYES-DAVİS EN İYİ 5'TE SEÇİLDİ
EuroLeague 2024-25 normal sezonunun en iyi 5’i şu şekilde:
TJ Shorts (Paris Basket)
Kendrick Nunn (Panathinaikos)
Carsen Edwards (Bayern Münih)
Nigel Hayes-Davis (Fenerbahçe Beko)
Sasha Vezenkov (Olympiakos)