Turkish Airlines EuroLeague'de bugün gerçekleştirilen kritik yönetim kurulu toplantısında önemli bir karar alındı. 2025-26 sezonundan itibaren ligin takım sayısının 20’ye çıkarılması teklifi kabul edildi.
EuroLeague yönetiminden yapılan açıklamada, “Turkish Airlines EuroLeague’in 2025–26 sezonundan itibaren 20 takıma çıkarılması yönündeki teklif, Yönetim Kurulu tarafından kabul edildi.” denildi.
EUROLEAGUE 20 TAKIMLI OLARAK DEVAM EDECEK
Açıklamanın devamında, “Yönetim Kurulu, gerekli tüm resmi prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak önerilen katılımcı takımlardan oluşan geçici bir liste sunulması konusunda anlaştı.” ifadelerine yer verilirken, 2025-26 sezonunun ötesinde olası ek genişleme senaryoları hakkında da ilk değerlendirmelerin yapıldığı aktarıldı.
Bu kararın ardından, mevcut EuroLeague takımlarından Basketbol Şampiyonlar Ligi’ne geçen ALBA Berlin dışında 17 kulübün yeni sezonda da ligde yer alması bekleniyor. Yeni katılımcılar arasında EuroCup şampiyonu Hapoel Tel Aviv’in yanı sıra Valencia ve Dubai BC’nin yer alacağı öngörülüyor.
MEVCUT LİG USULÜ SİSTEM DEĞİŞMEYECEK
Ligde mevcut lig usulü format korunacak. Ancak genişleyen takvim nedeniyle daha fazla “çift maç haftası” uygulanarak fikstürün dengelenmesi planlanıyor.