EuroLeague, genç yeteneklerin gelişimini desteklemek amacıyla Avrupa Yaz Ligi kurmayı planlıyor. Eurohoops'un haberine göre, ilk organizasyonun 2027 yazında altı takımın katılımıyla yapılması hedefleniyor. Oyuncuları, antrenörleri ve gözlemcileri uluslararası bir organizasyonda buluşturmayı amaçlayan projenin, 30 Kasım'daki EuroLeague yönetim kurulu toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. Ev sahibi kent henüz belirlenmedi.

TOPLAM 10 GÜN SÜRMESİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Organizasyonun, ülkelerdeki ligler tamamlandıktan sonra ve Las Vegas'taki NBA Yaz Ligi başlamadan önce düzenlenmesi öngörülüyor. Yaklaşık bir haftalık maç programı dahil, ilk etkinliğin toplam 10 gün sürmesi değerlendiriliyor.

Projede EuroLeague ve EuroCup kulüplerinden, ABD üniversitelerinden, Afrika ve Asya'daki basketbol programlarından oyuncu ve antrenörlerin yer alması planlanıyor.

Oyuncu gelişimi, antrenörlük ve yetenek takibini bir araya getirmeyi amaçlayan organizasyonun sonraki yıllarda genişletilmesi hedefleniyor.