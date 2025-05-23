Basketbolseverlerin merakla beklediği EuroLeague Final Four organizasyonu bu akşam Abu Dhabi'deki Etihad Arena’da başlıyor. Türkiye’yi turnuvada temsil eden Fenerbahçe Beko, saat 18.00’de Ergin Ataman yönetimindeki son şampiyon Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Günün diğer yarı final mücadelesinde ise saat 21.00’de normal sezon lideri Olympiakos ile Monaco kozlarını paylaşacak.

FİNAL VE ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI 25 MAYIS’TA

Yarı finalde elenen takımlar 25 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00’de üçüncülük maçında sahaya çıkacak. Aynı gün saat 21.00’de ise sezonun şampiyonu belirlenecek. Finali kazanan takım sadece kupayı değil, büyük bir maddi ödülü de kazanmış olacak.

ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ 1.8 MİLYON EURO

EuroLeague’i zirvede tamamlayan takım 1.8 milyon Euro (yaklaşık 79 milyon 200 bin TL) ödülün sahibi olacak. Turnuvayı ikinci sırada tamamlayan ekip 1 milyon Euro, üçüncü takım 850 bin Euro ve dördüncü ekip ise 770 bin Euro ödül alacak. Bu rakamlar, organizasyonun finansal cazibesinin ne denli arttığını gözler önüne seriyor.

EUROLEAGUE, SÜPER LİG’İ GERİDE BIRAKTI

Ödül havuzu bakımından geçmiş yıllarda sıkça eleştirilen EuroLeague, son 8 yılda ödül miktarını artırarak dikkat çekici bir yükseliş yaşadı. Bu gelişmeyle birlikte EuroLeague, Türkiye Süper Ligi’nin önüne geçti. Öyle ki, Süper Lig şampiyonu Galatasaray bu sezon TFF'den 71,1 milyon TL ödül aldı. Bu rakam, EuroLeague şampiyonunun kazanacağı 8 milyon TL'lik primin altında kaldı. Eğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko EuroLeague'de şampiyonluğa ulaşırsa Galatasaray'dan daha fazla ödülün sahibi olacak.

Tabii ki Galatasaray'ın Süper Lig şampiyonluğunun yanında Şampiyonlar Ligi'nden kazanacağı yaklaşık 19 milyon Euro'luk katılım ödülü en büyük geliri olacak.

Basketbolseverler hem sportif başarı hem de finansal ödül bakımından bu akşamdan itibaren büyük bir heyecana tanıklık edecek. Tüm gözler şimdi Fenerbahçe Beko’nun Panathinaikos karşısındaki performansında olacak.