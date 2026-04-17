Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunda mücadele eden Türk temsilcileri Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Çağdaş Faktoring, finale yükseldi. İki ezeli rakibin finale yükselmesiyle kupanın Türkiye’ye gelmesi kesinleşti.

İlk maçta parkeye çıkan Fenerbahçe, Avrupa Ligi yarı finalinde İspanya'nın Spar Girona takımını 76-59 yenerek finale yükseldi. Daha sonra parkeye Galatasaray çıktı. Sarı-Kırmızılı Takım da Casademont Zaragoza’yı 63-56 yenerek finale çıktı.

Dev final 19 Nisan Pazar günü TSİ 21.00’de oynanacak.

2014’TE YİNE FİNALDE KARŞILAŞTILAR

Ligde 2013-2014 sezonunda finalde Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray, tarihinde ilk kez final oynadığı turnuvada şampiyonluğa uzanmış ve Avrupa Ligi'nde şampiyon olan ilk Türk takımı ünvanının sahibi olmuştu.

10. KUPA KESİNLEŞTİ

Böylece Türkiye, kulüpler düzeyinde 10. Avrupa kupasını kazanmış oldu. Kadın basketbolunda Türk takımlarından Avrupa'da Fenerbahçe 4, Galatasaray 3, Yakın Doğu Üniversitesi ile ÇBK Mersin ise birer kez kupaya ulaştı.