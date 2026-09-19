EuroLeague Süper Kupa finalinde Olympiakos'u 93-89 yenen Real Madrid, şampiyon oldu. Maça hızlı başlayan Real Madrid, ilk çeyreğini 24-15 önde tamamladığı mücadelenin devre arasına 47-43 üstünlükle gitti. İki takımın da etkili hücum ettiği üçüncü periyot, İspanya ekibinin 75-72 üstünlüğüyle tamamlandı. Olympiakos, son çeyrekte farkı kapatmaya çalışsa da mücadeleyi 93-89 kazanan Real Madrid, tarihte ilk kez düzenlenen EuroLeague Süper Kupa'yı müzesine götürdü. Salon: Etihad Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Emin Moğulkoç (Türkiye), Luka Kardum (Hırvatistan) Olympiakos: Miller-McIntyre 3, Dorsey 7, Ward 10, Hall 13, Vezenkov 22, Ndiaye 4, Jones, Fournier 14, Montero 12, Joseph 2, Papanikolaou 2 Real Madrid: Campazzo 7, Maledon 10, Deck 8, Jantunen 11, Tavares 6, Luwawu-Cabarrot 12, Pradilla 11, Abalde 5, Okeke 2, Llull 3, Feliz 11, Jones 7 1. Periyot: 15-24 Devre: 43-47 3. Periyot: 72-75

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