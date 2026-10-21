Avrupa basketbolunda yeni bir lig kurmaya hazırlanan NBA ve FIBA’nın projesi, kulüplere sunduğu ekonomik perspektifle dikkat çekiyor. EuroLeague’de mücadele eden bazı takımların da NBA Europe’u yakından takip ettiği artık bilinen bir gerçek. Bu ilginin merkezinde ise NBA’in gelir yaratma kapasitesi ve kulüplere uzun vadede daha güçlü bir finansal yapı sunma hedefi bulunuyor.

Yeni NBA sezonu öncesinde düzenlenen basın buluşmasında konuşan NBA Başkan Yardımcısı Mark Tatum, bu ilginin arkasındaki ekonomik modele ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Tatum, NBA Europe kapsamında ilk 10 yılda takımlara dağıtılmasını öngördükleri kaynağın, EuroLeague’in aynı dönem için açıkladığı projeksiyonun üç katına ulaşacağını belirtti.

KULÜPLER İÇİN DAHA YÜKSEK GELİR

EuroLeague, geçtiğimiz günlerde paylaştığı yeni iş modelinde, gelirler ve franchise bedelleri dahil olmak üzere katılımcı takımlara 10 yılda toplam 3,4 milyar euro kaynak dağıtılacağını duyurmuştu.

Bu modele ilişkin soruyu yanıtlayan Tatum, EuroLeague’in 10 yıllık iş planının NBA’in hedeflerini değiştirmediğini söyledi. Kendi iş modellerinin ve finansal tahminlerinin, bu öngörünün üç katına ulaşacak bir kaynak dağıtımı üzerine kurulduğunu ifade etti.

EuroLeague’de mücadele eden bazı takımların finansal istikrar sağlamakta zorlandığına da dikkat çeken Tatum, “Bizim projeksiyonlarımıza göre ligimizde kalıcı yeri olan bir takım, ortalama olarak üçüncü yılında kârlılığa ulaşacak” dedi.

10 MİLYAR DOLARLIK EKONOMİK PERSPEKTİF

Tatum’un açıklamaları, daha önce uluslararası basına yansıyan finansal projeksiyonlarla da benzer bir büyüklüğe işaret ediyor. Söz konusu haberlerde, NBA Europe’un ilk 10 yılında Avrupa basketbol ekosistemine yaklaşık 10 milyar dolar kaynak dağıtılmasının öngörüldüğü belirtilmişti.

Kulüplerin sportif başarılarını sürdürülebilir gelire dönüştürmekte zorlandığı Avrupa basketbolunda, bu büyüklükte bir dağıtım planı yeni ligin en güçlü çekim unsurlarından birini oluşturuyor. NBA’in organizasyon, yayıncılık ve pazarlama deneyimini Avrupa’ya taşıma hedefi, mevcut EuroLeague kulüpleri açısından da yeni bir ekonomik seçenek anlamına geliyor.

“HİÇ HIZ KESMİYORUZ”

Tatum, projenin takvimine ilişkin de net mesajlar verdi. Daha önce açıklanan Ekim 2027 hedefinin geçerliliğini koruduğunu belirten Tatum, EuroLeague ile görüşmelerin sürdüğünü ve olası bir anlaşma konusunda umutlu olduklarını ifade etti. Ancak görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde de yola devam etmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Tatum, “Durmuyoruz. İlerliyoruz ve mümkün olduğunca hızlı hareket ediyoruz. Planımız bu projeyi bir yıl sonra, Ekim 2027’de hayata geçirmek için ilk adımı atmak. Dolayısıyla yapacak çok işimiz var ama hızla ilerliyoruz ve hiç hız kesmiyoruz” dedi.