Anadolu Efes, Shane Larkin'in boşluğu bir başka EuroLeague simgesi ile doldurdu

Lacivert beyazlılar, son olarak AS Monaco forması giyen Mike James'i kadrosuna kattı.

Anadolu Efes'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Avrupa basketbolunun simge isimlerinden biri olan ve 2024 yılında EuroLeague MVP'si de seçilen Mike James ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık.

Kariyeri boyunca pek çok lig ve kupa şampiyonluğu kazanmasının yanı sıra 2025 yılında "EuroLeague Tarihinin En İyi 25 Oyuncusu" listesine girme onurunu da yaşayan Mike James'e hoş geldin diyoruz. "

Euroleague tarihinin en skorer oyuncusu, konumundaki Amerikalı yıldız Mike James, 7 Mart 2024 tarihinde Kızılyıldız'a karşı oynanan maçta Vassilis Spanoulis'i geride bırakarak bu unvanın yeni sahibi olmuştu.