EuroLeague'de sezonun dördüncü çift maç haftası başlıyor. Anadolu Efes, Fenerbahçe Tarfin ve Beşiktaş'ın mücadele ettiği organizasyonda 12. hafta maçları 17-18 Kasım, 13. hafta karşılaşmaları ise 19-20 Kasım tarihlerinde oynanacak.

FENERBAHÇE TARFİN İKİ GALİBİYET HEDEFLİYOR

Fenerbahçe Tarfin, 12. haftada 17 Kasım Salı günü saat 21.00'de Fransız ekibi LDLC Asvel'i konuk edecek. Sarı-lacivertliler, 13. haftada ise perşembe günü İtalyan temsilcisi Armani Olimpia Milan'la deplasmanda saat 22.30'da karşılaşacak.

Organizasyonda 7 galibiyet ve 4 yenilgisi bulunan Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri, iki maçı da kazanarak zirve yürüyüşünü sürdürmeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ, REAL MADRİD'İ AĞIRLAYACAK

Beşiktaş'ın çift maç haftasındaki ilk rakibi Real Madrid olacak. Siyah-beyazlılar, İspanyol temsilcisini 18 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de konuk edecek.

Beşiktaş, 20 Kasım Cuma günü ise saat 22.45'te Sırbistan ekibi Partizan'la deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlı takımın bu sezon oynadığı 11 maçta 5 galibiyeti ve 6 yenilgisi bulunuyor.

ANADOLU EFES ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

EuroLeague'deki son maçında Virtus Bologna'yı mağlup eden Anadolu Efes, çift maç haftasında da kazanarak çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

Lacivert-beyazlılar, 17 Kasım Salı günü saat 19.00'da Dubai Basketbol'a konuk olacak. Anadolu Efes, 13. haftada ise 20 Kasım Cuma günü saat 20.30'da LDLC Asvel'i ağırlayacak.

Organizasyonda 11 maça çıkan Anadolu Efes, 5 galibiyet ve 6 yenilgi aldı.