Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, iklim değişikliğinin Avrupa ekonomisine maliyetinin giderek arttığını belirterek afet kayıplarının yalnızca dörtte birinin sigortalı olduğuna dikkat çekti. Lagarde, yetersiz sel korumasının Avro Bölgesi'nin ekonomik üretiminin yüzde 12'sini riske attığını kaydetti.

ECB'nin resmi internet sitesinde yayımlanan “Avrupa'nın sıcak yazından bir uyarı” başlıklı makalesinde Lagarde, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gelecek hafta başlayacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31), küresel hedefleri eyleme dönüştürmek için kritik bir fırsat sunduğunu belirtti.

YAZ AYLARINDA 30 BİNDEN FAZLA EK ÖLÜM

Avrupa genelindeki sıcak hava dalgaları, kuraklıklar ve orman yangınlarını ciddi birer uyarı olarak değerlendiren Lagarde, yaz aylarında 30 binden fazla ek ölüm kaydedildiğini aktardı. İspanya ve Fransa'da 400 bin hektarlık alanın yandığını, Ren ve Tuna nehirlerindeki düşük su seviyelerinin nakliye rotalarını ve nükleer santrallerin soğutma süreçlerini aksattığını belirtti.

Avrupa'nın küresel ortalamanın iki katı hızla ısındığını ifade eden Lagarde, ekonomik etkilerin şimdilik sınırlı görünmesinin riskleri tam yansıtmadığını vurguladı. Avro Bölgesi'ndeki işletmelerin dörtte üçünün doğanın sunduğu hizmetlere doğrudan bağımlı olduğunu kaydetti.

Lagarde'ın aktardığı verilere göre ekonomik faaliyetler, sıcak hava dalgalarından iki yıl sonra yüzde 1,5, kuraklıktan dört yıl sonra ise yüzde 3 daha düşük oluyor.

KURAKLIK ENERJİDE FİYAT BASKISI YARATTI

Ortadoğu'daki savaş kaynaklı enerji şokunun yaz sıcaklarıyla birleştiğini belirten Lagarde, yenilenebilir enerji yatırımları sayesinde toptan elektrik fiyatlarının geçmiş krizlere göre daha az tepki verdiğini ifade etti.

Buna karşılık kuraklığın hidroelektrik ve nükleer kapasiteyi sınırlayarak fiyat baskısı yarattığını kaydeden Lagarde, bu süreçte yalnızca güneş enerjisinin normalden iyi performans gösterdiğini bildirdi.

ŞEBEKEYE 1 AVRO YATIRIM, 2 AVRODAN FAZLA TASARRUF

Gerekli yatırımların büyük kısmının özel sektörden gelmesi gerektiğini belirten Lagarde, Avrupa için üç öncelikli adım sıraladı. İlk olarak iklim risklerine karşı önceden harekete geçilmesini, finansal koruma sağlanmasını ve AB düzeyinde kamu-özel ortaklığına dayalı iklim sigortası kapsamının genişletilmesini istedi.

İkinci öncelik olarak altyapı yatırımlarının artırılmasını gösteren Lagarde, şebekelerin modernleştirilmesi ve depolama kapasitesinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Şebekeye yatırılan her 1 avronun sistem maliyetlerinde 2 avrodan fazla tasarruf sağladığını belirtti.

Üçüncü adımda ise firmaların kendi ürettikleri enerjiyi sisteme dahil etmesini kolaylaştıracak ortak AB kurallarının hızla devreye alınması çağrısı yaptı. Lagarde, Antalya'daki COP31'in vizyonu eyleme dönüştürmek için tarihi bir fırsat olduğunu ve Avrupa'nın gelecek nesiller adına elindeki imkanları bugünden kullanması gerektiğini kaydetti.