Çekya'nın resmi kamu yayıncısı Çek Televizyonu (Česká televize), kurum içinde devam eden bütçe düzenlemeleri ve süregelen mali baskıları gerekçe göstererek Bulgaristan’ın Burgas kentinde düzenlenmesi planlanan 2027 Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çekildiğini duyurdu.

Yayın kuruluşu tarafından yapılan resmi açıklamada, önümüzdeki yıl sahnede Çek bayrağının yer almayacağı bildirilerek, "Devam eden bütçe düzenlemeleri ışığında 2027 edisyonuna katılmama kararı aldık" ifadelerine yer verildi.

Yarışmanın her yıl ayrı şartlar çerçevesinde değerlendirildiğini hatırlatan yönetim, Çekya'nın organizasyona ne zaman geri döneceği konusunda şu aşamada herhangi bir tarih vermekten kaçındı.

Resmi sosyal medya hesaplarından da bir mesaj yayımlayan yayıncı, yarışmanın izleyiciler ile müzikseverler için taşıdığı anlama vurgu yaparak ülkeyi bugüne kadar temsil eden sanatçılara ve Eurovision hayranlarına teşekkür etti.

EUROSİON'DA YAPRAK DÖKÜMÜ

Çekya'nın mali sebeplerle aldığı bu çekilme kararı, organizasyonun İsrail’in katılımı nedeniyle son yıllarda karşı karşıya kaldığı en ağır uluslararası boykot ve kriz süreçlerinden birinin yaşandığı döneme denk geldi.

İsrail'in yarışmadaki varlığına tepki gösteren İzlanda, İrlanda, Hollanda, Slovenya ve İspanya'nın 2026 yarışmasından çekilmesinin ardından, İrlanda ulusal yayıncısı RTÉ de Gazze’deki insan kayıplarını ve bölgeye bağımsız gazeteci erişiminin engellenmesini gerekçe göstererek 2027’de de yarışmayı üst üste ikinci kez boykot edeceğini teyit etti.

Benzer şekilde İspanya kamu yayıncısı RTVE’nin tepe yönetimi de Gazze'de yaşananlar karşısında İsrail’in katılımını "acı verici" olarak nitelendirip 2027'de yarışmanın dışında kalınmasını tavsiye edeceğini duyurdu.

ÇEKİLME KARARININ İSRAİL İLE İLGİSİ YOK

Avrupa genelinde Eurovision'a yönelik siyasi gerilimler ve boykot kararları tırmanmaya devam ederken, Çek Televizyonu ise yaptıkları karargâh değerlendirmesinde bu hamlenin tamamen iç bütçe kısıtlamalarından kaynaklandığını belirterek, çekilme kararının İsrail etrafında dönen tartışmalarla doğrudan bir bağlantısı olmadığını vurguladı.