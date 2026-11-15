Uzun yıllardır hayata geçirilmesi beklenen Eurovision Şarkı Yarışması Asya'nın ilk organizasyonu, Tayland'ın başkenti Bangkok'taki One Bangkok Arena'da 11 ülkenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gecenin sonunda kadınların güçlenmesini konu alan “Sobra-Sobra” adlı şarkısıyla sahne alan Filipinler temsilcisi 19 yaşındaki Carmelle, 93 jüri ve 118 halk oyu olmak üzere toplam 211 puan toplayarak yarışmanın en genç katılımcısı olarak ilk şampiyonluk unvanını kazandı.

Avrupa'daki orijinal formatta olduğu gibi sonuçların yüzde 50'sinin halk oylaması, yüzde 50'sinin ise ulusal jürilerin puanlarıyla belirlendiği ve dünyanın geri kalanından gelen oyların da dahil edildiği yarışmada ikinciliği “Aroma” adlı düetleriyle 170 puan alan ev sahibi Tayland temsilcileri MANG x DAOU elde etti.

164 puanla Vietnam'ın üçüncü sırada tamamladığı final gecesinde Malezya 152, Laos 139, Bhutan 126, Güney Kore 113, Moğolistan 94, Nepal 69, Kamboçya 61 ve Bangladeş ise 35 puanla sıralandı.

DARA PERFORMANS SERGİLEDİ

Konuk sanatçıların performanslarıyla renklenen gecede, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması birincisi Bulgaristan temsilcisi Dara kendisine zafer getiren “Bangaranga” şarkısının yanı sıra yeni parçası “Bad Idea”yı seslendirirken, Taylandlı yıldız Jeff Satur da “Black Tie” performansıyla sahne aldı.

YARIŞMANIN GELECEĞİ BELİRSİZ

On yıllardır süren bekleyişin ardından gerçekleşen ilk organizasyon bölgede ve Avrupa'dan gelen Eurovision takipçileri arasında büyük heyecan yaratsa da yarışmanın geleceğine dair belirsizlikler sürüyor.

Ödül töreninin hemen ardından salondaki kalabalığın hızla dağılması dikkat çekerken, bölgedeki yayın kuruluşlarının organizasyonu devam ettirme ve gelecek yıllarda katılımcı ülke sayısını artırma konusundaki kararlılığı henüz netlik kazanmadı.