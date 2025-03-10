1997 yılında Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda üçüncülükle temsil eden Şebnem Paker, yıllar sonra büyük şöhretini geride bırakıp asıl mesleği olan müzik öğretmenliğine yöneldi.

"Dinle", "Beni de Al", "Sus", "Beşinci Mevsim" ve "Geceler" gibi unutulmaz şarkılarıyla tanınan Paker, Eurovision'dan sonra müzik dünyasındaki hızlı yükselişi bir kenara bırakıp öğretmenlik kariyerine odaklandı.

Paker'in 47 yaşındaki son hali, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hayranları, ünlü şarkıcının yıllar içindeki değişimini şaşkınlıkla karşılandı. Şebnem Paker, sosyal medya paylaşımlarında büyük ilgi gördü ve takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

1997'deki Eurovision başarıları, Türkiye'nin o döneme kadar elde ettiği en büyük başarıydı. Paker'in müzik öğretmeni olarak yeni hayatı, eski hayranlarının da ilgisini çekmeye devam ediyor.