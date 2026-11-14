Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) yaklaşık yirmi yıldır üzerinde tartıştığı bu dev proje, bugün Tayland'ın başkenti Bangkok’ta gerçekleştirilecek büyük finalle nihayet hayata geçiyor. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 1956 yılında Avrupa’da kültürel kaynaşmayı artırmak amacıyla başlatılan ve zamanla kıtanın ortak televizyon mirası haline dönüşen organizasyon, bu kez dünya nüfusunun yarısına ev sahipliği yapan Asya’da yepyeni bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

11 ÜLKE YARIŞACAK

Bangkok’taki tarihi ilk Eurovision Asya finalinde ev sahibi Tayland’ın yanı sıra Malezya, Filipinler, Vietnam, Kamboçya, Laos, Güney Kore, Moğolistan, Bangladeş, Nepal ve Bhutan olmak üzere toplam 11 ülke sahne alacak.

Ancak kıtanın en büyük nüfus ve pazarlarına sahip Hindistan, Çin, Japonya ve Endonezya gibi devlerin ilk senede yarışmada yer almaması dikkat çekiyor; organizatörler bu ülkelerin sonraki yıllarda katılması için görüşmeleri sürdürüyor.

YARIŞMA BAŞLAMADAN KRİZLERLE BOĞUŞTU

Diğer taraftan, büyük finale sadece üç hafta kala bütçede yapılan 1 milyon dolarlık kesinti hazırlıkları sarstı. Kesinti nedeniyle Eurovision sahnelemesinde tecrübeli çok sayıda teknik personelin Tayland’a getirilememesi ekipte istifalara yol açarken, provalardan paylaşılan videolardaki ses ve ışık kalitesi de dünya genelindeki Eurovision hayranlarının eleştirilerine hedef oldu.

Son yıllarda İsrail nedeniyle ağır eleştirilere maruz kalan yarışma Avrupa’da 70 yıldır faaliyet gösteriyor. Yarışmayı Asya’ya uyarlamak ise sahne arkasında bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.

Bölgede çeşitli yarışmalar kazanmış olan Taylandlı şarkıcı Sarun "Note" Kungbunpot, Asya izleyicisinin bu konsepte henüz yabancı olduğunu belirterek; Tayland, Filipinler veya Kore'deki yerel yarışmalarda insanların şarkıdan ziyade şarkıcıların popülaritesine ve idollerine odaklandığını, oysa Eurovision'un temelde "şarkıyı" öne çıkaran bir yarışma olduğunu vurguluyor.

Oylama sistemi de bölge izleyicisi için oldukça yeni bir deneyim olacak. Kazanan, 11 katılımcı ülkenin halk oyları ile ulusal jürilerinin yarı yarıya (yüzde 50-50) ağırlıklı puanlarının yanı sıra "dünyanın geri kalanı" kategorisinden gelecek oylarla belirlenecek. Kayıt yaptıran herkesin sekiz oy kullanabileceği sistemde, katılımcılar kendi ülkelerine oy veremeyecek ve en beğenilen şarkı 12 puan alırken sonuncu olan sıfır puanla yetinecek. Bununla birlikte, bölgede Tayland ile Kamboçya arasında geçmişte yaşanan sınır gerilimleri gibi siyasi hassasiyetlerin oylama sonuçlarına nasıl yansıyacağı da merakla bekleniyor.