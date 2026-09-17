Ülkenin kamu yayıncısı RTÉ, İsrail’in katılımını protesto etmek amacıyla 2027 yılında Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek yarışmaya İrlandalı bir sanatçı göndermeyeceğini ve organizasyonu televizyondan yayınlamayacağını duyurdu. RTÉ kararına gerekçe olarak, Gazze'deki durum ve uluslararası gazetecilerin bölgeye bağımsız erişiminin kısıtlanmasından duyduğu derin endişeyi gösterdi.

Bu adım, İrlanda'nın İsrail'in varlığı nedeniyle Eurovision'dan üst üste ikinci kez çekilmesi anlamına geliyor. Nitekim RTÉ, 2026 yılındaki yarışmada da benzer bir duruş sergileyerek organizasyondan yer almamış ve etkinliği ekranlara getirmemişti.

İrlanda’nın yanı sıra İspanya, Hollanda, Slovenya ve İzlanda da 2026'da İsrail'in katılımına tepki göstererek yarışmada yer almayan ülkeler arasında bulunuyordu. Hollandalı kamu yayıncısı AVROTROS da ağustos ayında 2027 yarışmasını boykot edeceğini ilan etmiş, organizasyonun mevcut çatışmalar sebebiyle artık tarafsızlığını kaybettiğini savunmuştu.

EBU'NUN İSRAİL ISRARI DEVAM EDİYOR

Avrupa Yayın Birliği (EBU) ise tepkilere rağmen İsrail kamu yayıncısı Kan’ın yarışmadaki varlığını koruma kararını sürdürüyor. EBU üyelerinin 2025 sonunda yaptığı oylamayla İsrail’in yarışmada kalması kararlaştırılmış, Eurovision Direktörü Martin Green de yeni bir oylamanın gündemde olmadığını belirterek kararın kesin olduğunu vurgulamıştı.

Kurum, oylama sisteminde kişi başına düşen oy sınırını düşürmek gibi bazı düzenlemelere gitse de bu adımlar üye ülkelerin boykot kararlarını önlemeye yetmedi. Bulgaristan'da 11-15 Mayıs 2027 tarihlerinde gerçekleşecek organizasyon öncesinde, İsrail'in katılımına ilişkin kriz giderek derinleşiyor.