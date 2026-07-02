Müzik dünyasında tarihi bir genişleme hamlesine imza atan Eurovision Şarkı Yarışması, kapılarını resmen Kuzey Amerika kıtasına açtı. Geçen hafta Prag'da bir araya gelen yarışmanın sahibi ve yöneticisi konumundaki Avrupa Yayın Birliği (EBU), düzenlediği genel kurul toplantısında tarihi bir oylama gerçekleştirdi.

Yapılan oylama sonucunda birliğin tam üyesi kabul edilen Kanada, Eurovision Şarkı Yarışması'na doğrudan katılım hakkı elde etti. Bu radikal kararla birlikte, dünyanın en çok izlenen şarkı yarışmasında tam 70 yıldır süren bekleyiş de resmen son bulmuş oldu.

Siyasi ve ekonomik kulislerden sızan bilgilere göre, Kanada Başbakanı Mark Carney’nin bu hamleyi 2025 yılı bütçe görüşmelerinde bizzat gündeme getirdiği bildirildi. Geçmişte İngiltere Merkez Bankası Başkanlığı yaptığı dönemde uzun yıllar Avrupa'da yaşayan ve sıkı bir Eurovision hayranı olup olmadığı tam olarak bilinmeyen Carney'nin, bu katılımla birlikte Avrupa ile daha yakın ekonomik ve siyasi bağlar kurmayı hedeflediği yorumları öne çıkıyor.

Kanada, coğrafi konumu sebebiyle bugüne kadar resmi olarak yarışmaya uygun bulunmasa da 70 yıllık Eurovision tarihi boyunca organizasyona dolaylı yoldan damga vuran çok sayıda küresel star kazandırdı. Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Céline Dion'un, 1988 yılında İsviçre adına yarışarak Eurovision tarihinin en zorlu ve unutulmaz zaferlerinden birine imza atması bu bağın en somut örneği olarak biliniyor.

İlki 1956 yılında düzenlenen ve geçtiğimiz yıl görkemli bir törenle 70. yılını kutlayan Eurovision Şarkı Yarışması, Kanada'nın katılımıyla birlikte artık kıtalararası bir kültürel arena kimliği kazanacak.