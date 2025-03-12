Döviz kurlarındaki sert dalgalanmaların ardından Euro/TL, tarihi zirvesini yenileyerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Euro, ilk kez 40 lirayı aşarak önemli bir rekor kırdı. Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifeleri nedeniyle dalgalı bir seyir izlenirken, döviz kurlarında da belirgin bir oynaklık gözlemleniyor.

Son dönemde yükselişe geçen Euro/TL, bugün tarihi zirve noktasına geldi. Euro, son bir haftadır devam eden yükselişiyle ilk kez 40 TL seviyesini geçti ve yeni bir rekor kırdı. Güne 39.6924 TL’den başlayan Euro, şu anda 40.0243 TL’den işlem görmekte.

SON 10 GÜNDE EURO'NUN YÜKSELİŞİ

Son 10 gün içinde Euro/TL, yüzde 9 oranında değer kazandı. Mart ayının başlarına kıyasla 1,94 TL artarak yüzde 5,14 değer kazanan Euro, yılbaşındaki değeri olan 36.4849 TL’ye göre ise 3,28 TL yükselerek yüzde 9 oranında bir artış gösterdi.

EURO'NUN YÜKSELMESİNİN ARKASINDA YATAN NEDENLER

Euro’nun bu tarihi zirveye ulaşmasının ardında iki ana neden bulunuyor.

İlk olarak, Almanya'nın 500 milyar euroluk altyapı fonu ve borçlanma limitlerini güncellemesiyle Avrupa'daki tahvil getirileri yükseldi.

Bu durum, Euro’yu dolaylı şekilde güçlü kıldı ve Euro, son 16 yılın en iyi haftasını geçirmeye hazırlanıyor. Ayrıca Euro/dolar paritesi, son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

TRUMP'IN KARARLARI DOLARI ETKİLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın, gümrük vergilerine ilişkin kararlarını ani bir şekilde değiştirmesi piyasalar üzerinde etki yaratıyor. Trump, Kanada ve Meksika’ya uygulanan otomobil ithalat vergilerinde bir aylık erteleme kararı almasının ardından dolar, uluslararası piyasalarda dört ayın en düşük seviyelerine geriledi.

DOLARIN ZAYIFLAMASIYLA DİĞER PARA BİRİMLERİ GÜÇLENİYOR

Doların değer kaybı ile paralel olarak, riske duyarlı döviz birimleri olan Sterlin ve Avustralya doları da son dört ayın zirve seviyelerine ulaşmış durumda.