Yüksek faiz ortamı, borç yükü ağırlaşan firmaları darboğaza sürüklerken, çok sayıda şirket konkordato için mahkemenin yolunu tuttu. İnşaat 2018’den bu yana konkordato süreçlerinde en riskli sektörler arasında zirvede yer alıyor. Sektörde konkordato ilan eden firma sayısı artarken, vatandaşlar da bundan olumsuz etkileniyor. Son olarak bir inşaat firmasının konkordato kararının ardından, dairelerini teslim alamadığını söyleyen mağdurlar ortaya çıktı.

490 SAYFALIK RAPOR

75 milyon dolarlık yabancı yatırımı yöneten Bursalı inşaat firması Atış Yapı da konkordato kararı alan firmalar arasına yerleşti. Konutlarını alamadıklarını iddia eden vatandaşlar da sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmaya başlayınca mağduriyetin boyutu ortaya çıktı. Mağdur olduğunu iddia eden vatandaşlardan biri, şirketin çeşitli projelerde yaklaşık 3 bin konutunu teslim etmediğini, satış sırasında söylenen daire metrekarelerinin daha sonra değiştirildiğini iddia ederek, kendisi ile birlikte çok sayıda kişinin şirket hakkında ‘dolandırıcılık’, ‘güveni kötüye kullanma’ iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Mağdur vatandaşlardan birinin avukatı Sümeyye Yaman, konu ile ilgili 19 Haziran Perşembe günü suç duyurusunda bulunduklarını, konkordato davasına da müdahil olduklarını söyledi. Yaklaşık 3 bin kişinin teslim edilmeyen daireler nedeniyle mağdur olduğunu söyleyen Yaman, “Davada konkordato süreci ile ilgili 490 sayfalık rapor var. İlgili şirketin mağdur olan vatandaşlar dışında çok sayıda şirkete, hatta Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne de borcu var. Mağdurlar arasında yabancılar da bulunuyor” bilgilerini verdi.

‘Ruhsat başvurusu dahi yapılmamış’

Avukat Sümeyye Yaman, “Müvekkilim 1+1 daireye, Ocak 2024’te peşin olarak 1.5 milyon lira ödemiş. İlgili dairelerin bulunduğu arsaya ilişkin belediyeye ruhsat başvurusu bile yapılmamış. CİMER’den ilgili dairenin ada parselinde ‘yapı ruhsatı başvurusu olmadığına’ dair cevap geldi. Daha sonra müvekkilim dairesinin parasını istiyor ve taraflar 2.4 milyon lira ödenmesi için anlaşıyor. Şirket yetkilileri bunu 3 taksit halinde ödeyeceklerini söylüyor. Ancak ikinci taksit ödenmeden konkordato ilan ediliyor” dedi.

‘Olmayan dairenin senetlerini ödüyorlar’

“Bir vatandaş 3 milyon lira değerinde daire almış, 1 milyonunu ödemiş. Kalan tutar Atış Yapı tarafından senetle taksitlendirilmiş” diyen avukat Sümeyye Yaman, “Şirket daha sonra bu senetleri bir faktoring firmasına satıyor. Vatandaş da ödemeleri faktoring firmasına yapmaya başlıyor. Şu anda şirket konkordato ilan etiği için vatandaşın yapacağı hiçbir şey yok. Faktoringe ödemek zorunda. Vatandaş olmayan dairenin parasını ödüyor” dedi. Davaya müdahil olan kişi sayısının her geçen gün arttığını söyleyen avukat, mağdur olan kişiler arasında savcıların da bulunduğunu iddia etti.