Düğerek Mahallesi Funda Sokak'taki tek katlı müstakil evde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, orman, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Kısa sürede büyüyen yangın evin tamamını sardı. Yangın, ekiplerin çalışması ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından eve giren ekipler, içeride bulunan Fedai Küçükdağ’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Küçükdağ’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.